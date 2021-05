Covid: Piemonte, via libera alle vaccinazioni ai residenti fuori regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 27 maggio sul portale www.ilPiemontevaccina.it potranno richiedere di essere vaccinati in Piemonte i residenti fuori regione, senza domicilio sanitario in Piemonte, ma che si trovano sul territorio per ragioni di lavoro, assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga la presenza continuativa nella Regione (come previsto dalla circolare del generale Figliuolo). Lo rende noto la Regione. (Rpi)