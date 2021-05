Lavoro: Fit-Cisl su Tirrenia, avviare da subito un tavolo di confronto con Cin e Mims

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fit-Cisl chiede "certezza sui futuri livelli occupazionali delle lavoratici e dei lavoratori di Cin. Nel merito della presentazione della domanda in continuità presso il Tribunale di Milano da parte di Cin, richiediamo da subito all'azienda l'avvio di un confronto dettagliato riguardante il nuovo piano industriale. Nel contesto - prosegue la Fit-Cisl - rimane altresì urgente confrontarsi con il ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili (Mims), per avere contezza della clausola sociale in relazione ai bandi per la continuità territoriale, anche in virtù di quanto riscontrato nel bando di gara e successivo avviso per la manifestazione di interesse riguardante la Civitavecchia-Arbatrax-Cagliari, dove risulta espunto il riferimento alla garanzia dei livelli occupazionali".(Com)