Salerno: Cirielli (Fd'I), ennesima morte sul lavoro, governo si impegni su prevenzione e sicurezza

- "L'ennesima inaccettabile morte sul lavoro. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e ai colleghi del giovane Matteo Leone, l'operaio deceduto a causa di un incidente verificatosi, ieri pomeriggio, all'interno del porto di Salerno". Lo dichiara, in una nota, il questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli: "Non è la prima volta, purtroppo, che accadono tragedie simili a Salerno ma anche in altre città. Le istituzioni devono aprire gli occhi: la sicurezza sul lavoro è un tema troppo importante che non può essere più rimandato. Auspico, quindi, che il Governo Draghi si impegni in Parlamento a varare misure più incisive e rigorose per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro affinchè non si ripetano più questi drammi", conclude Cirielli. (Ren)