Sardegna: piano di riqualificazione Area, assessore Salaris incontra operatori economici

- Il piano di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici del patrimonio immobiliare pubblico gestito da Area è stato l'oggetto di un vertice in videoconferenza fra l'assessore regionale ai Lavori pubblici, Aldo Salaris, alla presenza dei rappresentanti dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa, con gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse nel corso della prima fase. "Il piano di riqualificazione - ha spiegato Salaris evidenziando le ricadute sia sul piano sociale e sia, per effetto del superbonus, su quello economico - rappresenta un formidabile strumento di modernizzazione del patrimonio pubblico che deve essere calato nella realtà locale, capace di affrontare i problemi, le urgenze e le emergenze che riguardano l'edilizia abitativa pubblica. Abbiamo constatato un livello di interesse alto da parte delle imprese, che certifica l'importanza del progetto nel suo insieme. Condividiamo con Area la necessità di abbattere i tempi e il peso della burocrazia e faremo quanto nelle nostre possibilità per velocizzare le pratiche". (segue) (Rsc)