Campania: Gallo (M5s), commissione d'indagine occasione per patto legalità a Castellammare di Stabia (Na)

- "La commissione d'indagine per Castellammare di Stabia (Na) è il primo passo per costruire un patto di legalità con tutta la società civile , i professionisti, gli imprenditori e la buona politica per definire regole chiare e precise. Solo così potremmo finalmente abbattere i ponti di connivenze tra la politica e il malaffare. Il comune in provincia di Napoli aveva l'urgenza di una commissione di accesso per le operazioni che hanno visto coinvolti in interessi comuni uomini delle istituzioni e del malaffare. Il prefetto ha preso la decisione giusta, ora al lavoro per accertare fatti ed eventuali connivenze". Lo ha dichiarato in una nota il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo.(Ren)