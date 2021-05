Napoli: Clemente e Gaudini, durata lavori per Galleria Vittoria stimata in otto settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Interessante e proficua la discussione nella riunione della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità sui lavori per la riapertura della Galleria Vittoria a cui abbiamo partecipato stamani e nel corso della quale è stato rappresentato con i tecnici comunali il lavoro finora svolto e le linee del progetto esecutivo, ormai completato e condiviso con il soggetto attuatore. Nei prossimi giorni il progetto verrà portato in Giunta per la sua approvazione". Lo affermano gli assessori del Comune di Napoli Alessandra Clemente e Marco Gaudini. "La durata dei lavori - ha aggiunto Clemente - è stimata in otto settimane, grazie ai tre turni di lavoro, quindi anche nelle ore serali. Il progetto prevede, inoltre, la possibilità di poter eseguire i lavori in più fasi, con la conseguente possibilità di terminare gli stessi sulla volta e su di un lato, così da riaprire parzialmente al traffico veicolare la galleria. L'amministrazione è al lavoro per completare l'iter approvativo del progetto e la formalizzazione dell'accordo con Anas per l'avvio dei lavori". (Ren)