- Il Csm ha approvato all'unanimità l'aspettativa che il sostituto procuratore di Napoli, Catello Maresca, ha richiesto per motivi elettorali. L'aspettativa decorre da domani fino al termine della corsa elettorale per il Comune di Napoli, in programma tra il 15 settembre e il 15 ottobre.(Ren)