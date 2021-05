Vaccino: Figliuolo, in arrivo 8,5 milioni dosi in prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi l’ultima fase dell’approvvigionamento di vaccini previsto per il mese di maggio, con l’arrivo nei prossimi giorni di complessivi 8,5 milioni di dosi circa, che porteranno il totale mensile a 17 milioni. Lo comunica la struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo. Il quantitativo complessivo è in linea con le previsioni degli approvvigionamenti da parte delle case farmaceutiche che producono i quattro vaccini attualmente impiegati nella campagna vaccinale: Pfizer, Moderna, Vaxzevria e Janssen. Come di consueto, le dosi del vaccino Pfizer verranno distribuite direttamente alle strutture sanitarie designate dalle Regioni e Province autonome, mentre le restanti linee raggiungeranno l’hub nazionale vaccini della Difesa, ubicato all’interno dell'aeroporto militare di Pratica di Mare per poi essere consegnate con vettori della Difesa e di Poste italiane (Sda), con la scorta fornita da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. (Com)