Campania: Cirillo (M5s), operazione verità con insediamento commissione d'accesso a Castellammare di Stabia (Na)

- "L'insediamento di una commissione d'accesso a Castellammare di Stabia (Na) consentirà, finalmente, di inaugurare un percorso di trasparenza a tutela e a garanzia dei diritti dei cittadini stabiesi. Gli accertamenti consentiranno di accertare, una volta per tutte, se ci sono ingerenze della malavita locale sul funzionamento e gli atti della macchina comunale". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo: "Dobbiamo sgomberare ogni inquietante ombra su un'amministrazione di una realtà così delicata e importante come la città di Castellammare. Non possiamo consentire che i cittadini vivano nel dubbio che organizzazioni criminali locali siano in grado di controllare la sanità del territorio, a scapito del diritto alla salute di tutti. Così come è necessario far luce, una volta per tutte, sui presunti condizionamenti che la malavita potrebbe aver avuto in occasione delle ultime elezioni amministrative". Quindi ha concluso: "Auspico che il lavoro dei commissari, oltre alle indagini della magistratura in relazione a una recente inchiesta dell'Antimafia, possano condurre al più presto a una operazione verità per il bene e nell'interesse dei cittadini di Castellammare". (Ren)