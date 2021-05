Turismo: Fapi, bene iniziativa regione Lazio e Sicilia su permanenza turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune regioni, come Lazio e Sicilia, stanno mettendo in campo iniziative lodevoli per il rilancio del turismo, favorendo l'arrivo e la permanenza dei turisti. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. "Si tratta di una strategia intelligente - sottolinea - per rendere più competitivo il territorio e consentire alle strutture ricettive e della ristorazione di riprendere a lavorare. Ci auguriamo che tale iniziativa possa aiutare la ripresa dei consumi e dell'occupazione che, mai come in questo momento, appare necessaria dopo mesi di grande sofferenza per le misure di lockdown adottate dal governo per fronteggiare la pandemia".(Com)