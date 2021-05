Piemonte: Ufficio presidenza Consiglio Regionale, se confermate gravissime le parole contro Aurora Leone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio regionale si è sempre distinto per aver promosso politiche per la parità di genere. Da anni aderiamo all’iniziativa benefica della Partita Cuore con il nostro concorso “Le note del Cuore” rivolto agli studenti delle classi medie e superiori delle scuole piemontesi, perché crediamo nell’iniziata. Donare per la ricerca contro il cancro è una cosa importante su cui occorre continuare a sensibilizzare anche i più giovani. Ci auguriamo che quanto accaduto non sminuisca la finalità nobile di una manifestazione come La partita del cuore, un evento di beneficenza il cui scopo è unicamente quello di riunire gli sforzi delle istituzioni e dei cittadini a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, dando un contributo concreto al lavoro di medici e i ricercatori dell’Istituto di Candiolo IRCCS. Il nostro invito è dunque quello di continuare a donare inviando l’SMS solidale al numero 45527". (Rpi)