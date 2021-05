Sud: Carfagna su baraccopoli Messina, ferita democratica, grazie a esecutivo per impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione delle baraccopoli di Messina "è una ferita democratica, una vergona non locale ma nazionale, e come tale questo governo l’ha approcciata e affrontata. Abbiamo individuato una soluzione che punta sulla rapidità e sull’efficienza e per questo voglio ringraziare il ministro Daniele Franco e tutto l’esecutivo". Lo ha dichiarato la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, nel corso di una conferenza stampa al Comune di Messina. "Ringrazio anche il sindaco di Messina Cateno De Luca e la sua giunta, la deputazione nazionale, Pietro Navarra, Francesco D’Uva e Matilde Siracusano. Un pensiero e un ringraziamento alla collega Mariastella Gelmini che durante il primo Consiglio dei ministri mi ha detto: adesso hai la possibilità e anche i poteri per risolvere la situazione delle baraccopoli", ha aggiunto la ministra, che ha concluso: "Mi vengono i brividi a pensarci sono emozionata perché giornate come questa danno un significato e un senso al nostro impegno politico e istituzionale". (Rin)