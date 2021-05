Piemonte: Consiglio regionale, sì all'acquisto di altra quota di Soris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte potrà acquisire nel 2021 un’altra quota del capitale di Soris, fino a un massimo del 10%. Lo prevede il Ddl 140 approvato oggi in Consiglio regionale. La Soris Spa è una società di riscossione di proprietà al 90% del Comune di Torino. Dal 2016, ha ricordato il relatore di maggioranza Federico Perugini (Lega),“la Regione partecipa al capitale sociale con una quota del 10%. Nell’assestamento 2016 è previsto l’affidamento a Soris del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate regionali”. Il provvedimento approvato intende “valorizzare la dimensione regionale della società, anche favorendo l’ingresso di altri enti locali nella compagine sociale di Soris, a beneficio degli enti locali e quindi dei cittadini che rappresentano”. La nuova legge autorizza ad acquisire nel 2021 un’altra quota del capitale sociale che non ecceda il 10%, per una spesa massima di 800 mila euro. (segue) (Rpi)