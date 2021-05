Sardegna: Coldiretti, incubo cornacchie per le aziende agricole regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fauna selvatica è una calamità per le aziende agricole che colpisce vari settori spesso causando perdite ingenti - sottolinea il presidente provinciale di Coldiretti Oristano, Giovanni Murru -. Ma soprattutto crea incertezza in quanto incontrollabile rendendo in qualche caso difficile programmare ed essere certi di quanto raccogliere". Il problema è causato non solo dalle cornacchie, ma anche dai cinghiali (che crescono in numero esponenziale arrivando anche nei centri abitati), cervi e cormorani: le conseguenze sono campi e erbai arati, prodotti rovinati, tubi dell'irrigazione e teli della pacciamatura rotti, recinzioni divelte, pesce non commercializzabile eccetera. "Ben vengano i piani di controllo che aiutano il contenimento della fauna selvatica e danno un poco di respiro alle aziende agricole - evidenzia il presidente provinciale di Coldiretti Cagliari, Giorgio Demurtas -. Spesso però si rivelano insufficienti e troppo farraginosi. Occorre semplificare l'iter sia degli interventi di contenimento e sia delle richieste di risarcimento ma allo stesso tempo ripensare anche ad altre soluzioni". (Rsc)