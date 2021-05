Incidente funivia: Consiglio regionale, minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’un momento triste per la nostra regione", è intervenuto il presidente della Regione, Alberto Cirio, "perché questa immane tragedia è avvenuta proprio in un giorno che avrebbe dovuto essere il momento della ripartenza, in cui molte persone volevano assaporare il primo scampolo di vita normale, buttandosi alle spalle un anno di sacrifici e di privazione della libertà. La verità dovrà essere chiarita con tutti i mezzi, e la Procura ha aperto subito un’inchiesta, ma ora è il momento del rispetto e della vicinanza al dolore di tante famiglie. Cerchiamo di vedere nel risveglio di questo bambino superstite un elemento di forza per superare l’ennesimo momento di difficoltà per questa regione e ci induca come istituzioni a lavorare sempre più uniti”. (Rpi)