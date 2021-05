Napoli: Clemente, proroga contratti a 147 agenti priorità assoluta dell'amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema della proroga dei contratti a tempo determinato, in scadenza questo mese, dei 147 agenti di polizia municipale, ha priorità assoluta nell'agenda istituzionale dell'amministrazione." Lo ha affermato l'assessore alla polizia locale Alessandra Clemente: "Sono costanti le interlocuzioni con il prefetto di Napoli e con il capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, che sta seguendo in prima persona il sindaco de Magistris, per siglare una ulteriore nuova convenzione che permetta la proroga dei 147 agenti a tempo determinato di polizia locale almeno fino al 31 dicembre 2021. Queste professionalità sono indispensabili per la città, lo hanno dimostrato con senso di abnegazione e professionalità. Così come lo sarebbero gli agenti ancora disponibili in graduatoria. Questi lavoratori sono uno strumento indispensabile per la Città ed è per questo che con rispetto ma con convinzione chiediamo ufficialmente al Ministero le risorse necessarie per assumere anche i pochi idonei ancora in graduatoria." (Ren)