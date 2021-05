Piemonte: Ufficio presidenza Consiglio Regionale, se confermate gravissime le parole contro Aurora Leone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se fossero confermati i fatti riportati a mezzo stampa riguardo a quanto detto da Gianluca Pecchini, responsabile della Nazionale Cantanti, all'attrice dei the Jackal, Aurora Leone, durante la cena della vigilia della Partita del Cuore, saremmo difronte ad un fatto davvero grave che in alcun modo può essere giustificato e condiviso. Quella delle offese sessiste è una battaglia culturale che va combattuta a tutto campo e nessun episodio, neppure una frase detta in un contesto informale, può di fatto passare sotto banco": queste le parole dei componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, a commento della polemica emersa nelle scorse ore sul comportamento di alcuni dirigenti della Nazionale Cantanti. (segue) (Rpi)