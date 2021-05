Scuola: incontro governo-Regioni-Anci-Upi, garantire Tpl a tutti studenti per nuovo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto questa mattina, in modalità telematica, un incontro tra il governo, le Regioni, l’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) e l’Unione delle province d'Italia (Upi), "per proseguire - visto l’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico 2021-2022 - l’attività di confronto per individuare misure adeguate a garantire l’accessibilità al trasporto pubblico locale per tutti gli studenti, avendo particolare riguardo per gli studenti con disabilità". Lo riferisce in una nota il ministero per gli Affari regionali e le Autonomie. Alla riunione hanno preso parte il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Massimiliano Fedriga, il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, il vicepresidente dell’Upi, Stefano Marcon, oltre ai rappresentanti di tutte le Regioni e delle province autonome. (segue) (Com)