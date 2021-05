Animali: Sibilia, da Viminale contribuiti per canili, norma di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi i Comuni in difficoltà potranno partecipare al bando per ottenere dal ministero dell'Interno i fondi necessari a ristrutturare o progettare rifugi per cani randagi. "Si tratta - dichiara in una nota il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia -di uno stanziamento importante, che distribuisce 5 milioni di euro per il 2021 e altri 5 milioni per il 2022, che risponde ad una precisa esigenza di civiltà dei Comuni, anche di quelli in dissesto e pre-dissesto, di prendersi cura dei cani abbandonati ed anche di pubblica igiene. Nell'area riservata del sito del ministero dell'Interno sono dunque da qualche ora disponibili i formulari da inviare per accedere alla graduatoria che consentirà di distribuire i fondi. Auspichiamo - conclude il sottosegretario - che questo fondo possa migliorare la qualità della vita degli animali da affezione e, ad un tempo, quella delle nostre città". (Com)