Napoli: Pinto nomina nuovi coordinatori Lega di Casalnuovo, Casoria, Sant'Anastasia e Villaricca

- Il coordinatore provinciale Napoli Nord della Lega Francesco Pinto ha proceduto alle nomine dei coordinatori cittadini di Casalnuovo, Casoria, Sant'Anastasia e Villaricca. Eduardo Zanfardino è il nuovo coordinatore cittadino della Lega a Casalnuovo. Angela Russo, coordinatrice a Casoria. Ezia Raia, alla guida della Lega di Sant'Anastasia. Michele Napolano viene nominato commissario a Villaricca. Inoltre, si è provveduto a nominare Fabio Capone responsabile amministrativo del tesseramento per la provincia Nord di Napoli. "Oggi procediamo a ulteriori nomine nella provincia di Napoli dopo Arzano, Marano, Melito, Mugnano, Massa di Somma e Qualiano". Così in una nota il coordinatore provinciale della Lega Napoli-Nord Francesco Pinto. "Un riassetto organizzativo che tiene conto della complessità e della vastità del territorio - prosegue Pinto - e che ci metterà nella condizione di costruire una rete di amministratori capace di incidere politicamente in maniera efficace e di produrre risposte alle istanze dei cittadini. Con la nomina del nuovo responsabile amministrativo in provincia invece mettiamo in moto il tesseramento per il 2021. Saranno allestiti numerosi gazebo in provincia il 29 e 30 maggio dove sarà possibile sottoscrivere la tessera sostenitore della Lega e supportare il nostro Made in Italy con la firma di adesione alla nostra iniziativa a tutela dei prodotti tipici italiani e contro le improponibili proposte alimentari avanzate da Bruxelles. Continua la crescita del partito in provincia di Napoli". (Ren)