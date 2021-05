Campania: Pugliese (Ugl), buon lavoro al neopresidente Confindustria regionale Traettino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande augurio di buon lavoro al nuovo presidente di Confindustria Campania, Gianluigi Traettino. Siamo certi che replicherà l'impegno e i risultati già ottenuti durante la sua presidenza a Caserta. Lo attende la sfida importante di sostenere le imprese nella ripartenza post-Covid. La Ugl darà, come sempre, il proprio contributo fatto di collaborazione, dialogo e proposte per tutelare i lavoratori e garantire la crescita economica del nostro territorio. Un ringraziamento speciale va al presidente uscente, Vito Grassi, per l'attenzione e la collaborazione sempre manifestate durante il suo mandato. Gli auguriamo ogni bene per la sua nuova carica di vice-presidente nazionale". Così il segretario regionale Ugl Campania, Maria Rosaria Pugliese, presente oggi, insieme al segretario Ugl-Utl di Napoli, Gaetano Panico, ai lavori del consiglio di presidenza di Confindustria Campania che hanno visto tra gli altri la partecipazione del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.(Ren)