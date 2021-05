Sicilia: Papatheu (FI), visita odierna Carfagna messaggio importante per l’isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita oggi in Sicilia di Mara Carfagna "rappresenta un messaggio importante, significativo, per l’isola". E' quanto osserva in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "La presenza questa mattina a Messina del ministro per il Sud e la Coesione territoriale - continua la parlamentare azzurra -, e gli incontri in programma nel pomeriggio a Palermo, con tra gli altri il presidente dell’Assemblea regionale siciliana e coordinatore regionale di FI, Gianfranco Miccichè, testimoniano la grande attenzione riservata da Carfagna al nostro territorio ed alle sue esigenze. Non sprechiamo più tempo, è il momento di cominciare a pensare a come usare per lo sviluppo del Meridione, e della Sicilia - conclude Papatheu - le ingenti risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ottenute grazie alla tenacia ed alla lungimiranza del ministro. Un risultato, dunque, ascrivibile unicamente a Forza Italia, alle donne azzurre, con un ringraziamento particolare alle colleghe Mariastella Gelmini e Matilde Siracusano". (Com)