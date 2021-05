Incidente funivia: Conftrasporto, le tragedie si possono evitare con la prevenzione e l'applicazione delle regole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Personalmente sono convinto che gli attuali esponenti di governo non abbiano responsabilità su quanto accaduto in Piemonte, ma trovo agghiacciante che si tenti di utilizzare la tragedia per rilanciare la polemica politica su opere infrastrutturali in corso di realizzazione o di progettazione", precisa Uggè. "Inoltre, purtroppo, vedo commentatori che approfittano delle sciagure per giustificare la loro esistenza. Nel novero dei responsabili, che vanno ricercati e perseguiti, inserirei i 'commentatori di mestiere' che non si prendono la briga di risalire alla genesi delle tragedie". "Se lo avessero fatto, ad esempio nel caso del ponte di Annone Brianza, si sarebbe capito molto di più. Questione centrale, in quella circostanza come in altre, l'interpretazione dell'articolo 10 del Codice della Strada (stiamo parlando di 15 anni fa), una chiave di lettura 'creativa', direi 'sartoriale', che ha consentito il moltiplicarsi dei trasporti a 108 tonnellate lungo le nostre strade. Negli anni, sotto quel peso, i ponti hanno cominciato a crollare", spiega Uggè. "La caduta del viadotto in Brianza non fu responsabilità dell'impresa di trasporto (che era autorizzata), ma delle istituzioni che interpretarono l'articolo 10 in quel modo, che ancora consente di trasportare con meno viaggi il più largo quantitativo di merce possibile. C'è chi ha tratto benefici da quella situazione, e non sono certo le imprese di trasporto". Il presidente di Conftrasporto conclude invocando la pubblicazione dei costi minimi della sicurezza per il trasporto pesante: "La vita dipende dalla sicurezza. Allora si operi perché questa non sia solo una dichiarazione, ma diventi una modalità applicata. Come? Emanando gli aggiornamenti previsti dalle norme italiane ed europee". (Com)