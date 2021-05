Sardegna: FI, azzurri sardi tutti con Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutta Forza Italia-Sardegna "è con Berlusconi". Lo dichiarano in una nota i parlamentari di Forza Italia (FI) Cappellacci e Pittalis, i consiglieri regionali Cocciu, Cera, Talanas e gli assessori Zedda e Fasolino. "Non ci affascinano né ci intimoriscono presunti progetti alternativi: le esperienze passate, anche in Sardegna, hanno dimostrato che hanno il fiato corto e sono ispirati più a logiche particolari che a quelle che hanno guidato la grande mobilitazione da cui è nata Forza Italia. Appare superfluo - aggiungono gli esponenti azzurri - sottolineare che in Sardegna non è sbarcato nessun Brugnaro, ma di questi tempi è meglio essere assolutamente chiari: siamo al fianco di un grande leader di caratura internazionale, che si chiama Silvio Berlusconi e non riusciremmo mai neppure a immaginare di andare a fare il rimorchio di iniziative locali. La Sardegna e l'Italia non hanno bisogno di movimentini, ma di rilanciare quella grande casa dei valori liberali che è Forza Italia. Questo è il nostro impegno - concludono gli esponenti FI - al fianco di Silvio Berlusconi". (Com)