Napoli: de Magistris, De Luca sul debito la spara grossa, non prendiamo lezioni (2)

- "Noi siamo quelli che abbiamo messo in sicurezza tutte le società partecipate - prosegue de Magistris - che non abbiamo licenziato nessuno e abbiamo anche stabilizzato tutti gli Lsu, portando inoltre Napoli ad essere prima per cultura e turismo, restituendole dignità internazionale e morale. Da De Luca non prendiamo lezioni, non solo perché lui nulla di rilevante ha fatto per Napoli in questi anni, ma perché è uno dei corresponsabili, avendo governato a livello nazionale e regionale ed essendo stato anche parlamentare, della situazione in cui versa tanto il Comune di Napoli quanto gli altri Comuni. Se vogliono fare la campagna elettorale sul debito siamo pronti; quando poi abbiamo lottato contro il debito ingiusto nessuno di questi politici che oggi scopre il tema del debito ha fatto nulla. Se poi non hanno nessuno che ha il coraggio e l'amore per fare il sindaco di Napoli non è certo un problema nostro. Fare il sindaco è un fatto di cuore innanzitutto", conclude. (Ren)