Incidente funivia: malore al Mottarone, muore operatore tv

- “A nome del Consiglio regionale del Piemonte, esprimo sentito cordoglio alla famiglia di Nicola Pontoriero, cameraman freelance che lavorava per Mediaset. Nicola è deceduto oggi al Mottarone, nel corso di un servizio giornalistico. Il grande lavoro dei nostri mezzi di informazione va sottolineato, specie durante tragedie come questa. Il Consiglio piemontese estende il cordoglio all’Ordine nazionale dei Giornalisti, all’Fnsi e a tutta la categoria, che lavora costantemente per la libera informazione, talvolta anche in condizioni difficili, così come altre categorie si adoperano quotidianamente nelle emergenze del Paese”. Lo dichiara Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale del Piemonte. (Rpi)