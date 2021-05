Nucleare: M5s, audizione Sogin conferma necessità massimo coinvolgimento territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'audizione odierna di Sogin in commissione Ecomafie è emersa "netta la necessità di un maggiore coinvolgimento dei territori nell'individuazione della Carta delle aree idonee a ospitare il sito unico nazionale di deposito delle scorie radioattive. Per il Movimento cinque stelle il coinvolgimento dei cittadini deve andare di pari passo con la certezza dei tempi, fondamentale per scongiurare problemi legati al permanere dei rifiuti radioattivi nei circa venti depositi temporanei attualmente sparsi sul territorio italiano". Lo affermano in una nota i deputati M5s in commissione Ecomafie Caterina Licatini, Giovanni Vianello e Alberto Zolezzi. "Il nostro auspicio è che la consultazione pubblica, tuttora in corso, si arricchisca di sempre più contributi dai diversi territori e portatori di interesse. Anche la proposta di Sogin di individuare un comitato tecnico-scientifico terzo e imparziale è da prendere in considerazione per rispondere alle osservazioni pervenute in tal senso, sebbene sia giusto ricordare che l'organo controllore esiste e si chiama Isin, Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione", concludono.(Com)