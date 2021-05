Incidente funivia: Consiglio regionale, minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È compito delle istituzioni in questo momento supportare le famiglie coinvolte nella tremenda disgrazia del Mottarone, ma è altrettanto doveroso accertare presto fatti e responsabilità. Quanto accaduto conferma che servirebbe un piano straordinario per le manutenzioni delle infrastrutture già esistenti, affinché tragedie così assurde non si ripetano più.”. Lo ha dichiarato oggi in apertura dei lavori il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, nella commemorazione della tragedia avvenuta domenica 23 maggio. Tutto il Consiglio ha osservato un minuto di silenzio. “La Funivia che collega Stresa al Mottarone, è precipitata da un’altezza considerevole a causa di un cedimento strutturale, portando morte e sgomento”, ha ricordato Allasia. “In questi giorni – ha aggiunto – un profondo senso di dolore ha accomunato l'opinione pubblica in tutta Italia, ed è lo stesso sentimento che ci accompagna oggi nell'espressione della più sincera vicinanza ai familiari delle persone scomparse". Il Consiglio regionale, da ieri, ha esposto le bandiere a mezz’asta in segno di lutto. (segue) (Rpi)