Credito: Abi, incertezze procedure esecutive determinano appesantimenti nella gestione

- L'ordinanza del Tribunale di Piacenza che ha sollevato questione di costituzionalità del blocco delle esecuzioni immobiliari e di rilascio "porta autorevolmente all'attenzione un tema di rilievo sia sotto il profilo generale della certezza del diritto sia sotto il profilo specifico delle regole bancarie". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (Abi), Giovanni Sabatini. "Le incertezze e le inefficienze delle procedure esecutive determinano, infatti, appesantimenti nella gestione dei crediti deteriorati, un accumulo abnorme degli stessi e maggiori penalizzazioni in termini di requisiti patrimoniali per le banche operanti in Italia. Ciò ha come ulteriore conseguenza una minore disponibilità di risorse per erogare credito alle imprese e alle famiglie solvibili".(Com)