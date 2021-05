Covid: Iss, online primo bollettino distribuzione varianti, inglese la più presente in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante del virus Sars-Cov-2 prevalentemente circolante in Italia è la variante Voc-202012/01 (cosiddetta variante inglese) - lignaggio B.1.1.7, caratterizzata da una elevata trasmissibilità. Il lignaggio P.1 (cosiddetta variante brasiliana) ha una diffusione maggiore in alcune Regioni italiane. La prevalenza di altre varianti del virus Sars-Cov-2 di interesse per la sanità pubblica è <1 per cento nel nostro Paese, ad eccezione della cosiddetta variante nigeriana (1,17 per cento). È necessario - conclude l'Iss - continuare a monitorare con grande attenzione la circolazione delle varianti del virus Sars-Cov-2 ed in particolare la presenza di mutazioni riconducibili ad una maggiore trasmissibilità e/o associate ad un potenziale immune escape. (Com)