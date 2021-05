Scuola: incontro governo-Regioni-Anci-Upi, garantire Tpl a tutti studenti per nuovo anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla riunione - si legge nella nota - è emerso l’apprezzamento unanime per il lavoro dei tavoli prefettizi e la necessità di spendere presto e bene - e per questa ragione l’esecutivo si è mosso con largo anticipo - le risorse per il Tpl stanziate dal governo con il decreto Sostegni bis. Per programmare la mobilità in vista del nuovo anno scolastico sarà decisiva la percentuale di capienza dei mezzi pubblici che il Comitato tecnico scientifico valuterà entro la metà di luglio. Nel frattempo il governo e gli enti locali continueranno il lavoro tecnico per rafforzare i servizi aggiuntivi indispensabili a garantire la sicurezza di tutti gli studenti e di tutti gli utenti. A metà giugno - conclude la nota - verrà convocato un nuovo incontro tra il governo, le Regioni, l’Anci e l’Upi, per continuare e aggiornare il lavoro avviato nella riunione odierna". (Com)