Napoli: associazione a delinquere per frodi informatiche, sette arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo "smishing" in particolare si concretizzava attraverso messaggi sms malevoli che, per una mera affinità semantica, si collocano in coda ad altri messaggi autentici ricevuti dalla banca; tali sms contengono link di rinvio a pagine di phishing dove l'utente, ritenendo di operare sulla pagina veritiera, è indotto ad inserire le proprie credenziali bancarie consegnando così i propri dati ai cyber-criminali. La tecnica del vishing invece consisteva nel contattare la potenziale vittima tramite una chiamata telefonica nella quale un finto operatore di banca, attraverso raggiri ed argomentazioni capziose, la persuade a fornire i codici dispositivi del proprio rapporto finanziario; è frequente, nel corso di tali chiamate, che il truffatore prospetti alla vittima la necessità di ottenere il suo codice al fine di bloccare alcuni tentativi illeciti di prelievo operati da terzi. Sfruttando questo momento di incertezza i criminali ottengono le credenziali di accesso ai conti correnti che subito dopo provvedono a svuotare. La frode è particolarmente subdola poiché le chiamate sembrano arrivare dal numero della propria banca, da qui l'appellativo di "Alias" e, parlando con un operatore, il correntista è convinto di trovarsi in un ambiente favorevole, nella sua cosiddetta "comfort zone" ed abbassa il proprio livello di allerta. La frode si concludeva poi attraverso i complici che procedevano agli incassi fraudolenti con ingenti prelievi di somme di denaro presso Atm abilitati all'incasso con modalità cardless. L'attività di indagine ha consentito di accertare il compimento di 92 frodi e di ricostruire l'importo del danno complessivo cagionato alle vittime identificate, pari ad euro 94.700,00. Contestualmente alla emissione della misura cautelare, il Gip si è dichiarato incompetente, avendo ritenuto la competenza delle Procure Distrettuali di Napoli e Roma, alle quali saranno tempestivamente trasmessi gli atti. (Ren)