Scuola: ministero, con Piano estate arrivate 5.888 candidature per fondi Pon

- Grande interesse da parte delle scuole per il Piano estate, lanciato lo scorso 27 aprile dal ministro Patrizio Bianchi. Sono 5.888 infatti le candidature arrivate al ministero dell'Istruzione - riferisce una nota - per ottenere i fondi Pon (fondi europei), che rappresentano una delle fonti di finanziamento messe a disposizione per la realizzazione delle attività. In particolare, hanno fatto domanda per ricevere i fondi 5.162 scuole statali, 667 paritarie, 59 Centri di istruzione per gli adulti. Un segnale di attenzione da parte delle scuole, che hanno fatto richiesta per oltre 400 milioni sui 320 disponibili. Nelle prossime ore sarà pubblicata la graduatoria complessiva delle candidature pervenute e positivamente valutate, in base ai criteri del bando. La prossima settimana sarà, invece, pubblicata l'assegnazione delle risorse alle scuole ammesse allo stanziamento Pon, che rappresenta solo una parte delle risorse (510 milioni in tutto) stanziate per il Piano Estate: nei giorni scorsi ciascun Istituto scolastico ha ricevuto una parte, 18mila euro in media, delle risorse del primo decreto sostegni per attivare iniziative estive. Si tratta, in tutto, di 150 milioni assegnati a livello nazionale (in allegato la tabella con la quantificazione regionale). Terminano poi domani le domande per ulteriori 40 milioni destinati ad aree ad alta dispersione scolastica o caratterizzate da povertà educative. (segue) (Com)