Napoli: Laboccetta (Polo Sud), un piacere introdurre "Il sistema" con Sallusti e Palamara al Sannazaro

- Alessandro Sallusti e Luca Palamara verranno a Napoli, giovedì 27 maggio alle 17 nel Teatro Sannazaro per la presentazione del libro “Il sistema”, edito da Rizzoli. L'iniziativa è promossa dall'Associazione culturale Polo Sud, presieduta da Amedeo Laboccetta. Laboccetta introdurrà il confronto sui temi della giustizia tra i “sei grandi relatori, i giudici Nordio, Miller e Bobbio e gli avvocati Maiello, Balzano e Ciruzzi”, spiega il presidente di Polo Sud. Modera Simone Di Meo, giornalista de La Verità e Panorama. “L'accesso in Teatro sarà consentito esclusivamente a coloro che hanno già confermato la presenza - chiariscono gli organizzatori - Il tutto si svolgerà ovviamente nel massimo rispetto della normativa Anticovid. Sarà possibile seguire l'evento da remoto guardando la diretta in streaming su Facebook (https://www.facebook.com/spraynews2018/)o Instagram (https://instagram.com/spraynews_?utm_medium=copy_link)”. (Ren)