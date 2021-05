Napoli: giovedì presentazione del libro Il Sistema di Palamara e Sallusti a teatro Sannazaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alessandro Sallusti e Luca Palamara verranno a Napoli, giovedì alle 17 nel Teatro Sannazaro per la presentazione del libro Il Sistema, edito da Rizzoli. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale Polo Sud". L'annuncio in una nota dell'associazione: "Dopo l'introduzione di Amedeo Laboccetta, Presidente del Sodalizio Culturale, si svolgerà un confronto di alto spessore sui temi della giustizia tra 6 grandi relatori. I giudici Nordio, Miller e Bobbio e gli Avvocati Maiello, Balzano e Ciruzzi. Modera Simone Di Meo giornalista de La Verità e Panorama. L'accesso in Teatro sarà consentito esclusivamente a coloro che hanno già confermato la presenza. Il tutto si svolgerà ovviamente nel massimo rispetto della normativa Anticovid. Sarà possibile seguire l'evento da remoto guardando la diretta in streaming su Facebook o Instagram". (Ren)