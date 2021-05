Abruzzo: rivoluzione digitale in Regione per pagamenti canoni demanio idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pago Pa diventa l'unico ed obbligatorio sistema di pagamento da utilizzare per versare gli oneri del demanio idrico. Il dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio demanio idrico e fluviale, a partire dall'anno in corso, ha attivato, infatti, il sistema PagoPa per la riscossione dei canoni del demanio idrico, inviando a tutti gli utilizzatori le nuove modalità semplificate per il pagamento di quanto dovuto mediante un semplice collegamento al portale dedicato, effettuabile da casa. Tutti coloro che prelevano e utilizzano acque pubbliche sono tenuti a pagare un canone annuo. "Dopo circa un ventennio - ha commentato il vicepresidente Emanuele Imprudente con delega ai problemi dell'agricoltura -, una vera e propria rivoluzione digitale, realizzata dal Servizio demanio idrico e fluviale con il fondamentale supporto del Servizio informatico della regione Abruzzo, ha reso più snella ed efficiente l'attività degli uffici i quali, quindi, potranno dedicarsi con maggiore incisività a curare l'attività di recupero dell'evasione e dell'elusione, nel rispetto del principio dell'equità fiscale, da cui certamente deriverà una maggiore entrata per l'Ente regionale. La dematerializzazione e la deburocratizzazione del servizio offerto, rappresentano un deciso passo in avanti da parte dell'Amministrazione regionale, sempre più attenta a stabilire una relazione positiva con i cittadini, presentandosi in maniera più efficiente e trasparente". (Gru)