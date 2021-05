Campania: Fasano (FI), Rotondi resta complottista fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'onorevole Rotondi è libero di pensarla come vuole e di fare tutti i tweet che ritiene. Prendo atto che trova il tempo, di nuovo, di occuparsi di destra dopo aver inciuciato con "Giuseppi" Conte. Evidentemente il clamoroso fallimento del suo sostegno e del suo progetto lo stanno spingendo ad occuparsi di nuovo di destra e questo mi fa felice. È un altro cavallo di ritorno. Per quello che mi riguarda ho sufficiente esperienza per cavarmela da solo anche in situazioni di difficoltà e anche senza l'aiuto dell'onorevole Rotondi che, ripeto, ricordo insieme ad altri come complottista fallito". Così in un post social il deputato di Forza Italia coordinatore del partito azzurro a Salerno Enzo Fasano.(Ren)