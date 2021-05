Sardegna: Carloforte Covid-free, vaccinato il 90 per cento della popolazione over 16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carloforte è isola Covid-free, con l'immunizzazione del 90 per cento della popolazione vaccinabile. Nella giornata di ieri si sono concluse le operazioni nell'ambito della campagna di vaccinazione sulla popolazione delle isole minori. In tre giorni, da venerdì a domenica, sono stati vaccinati 4 mila residenti, su circa 4.400 cittadini d'età superiore ai 16 anni non ancora immunizzati. San Pietro, dopo La Maddalena, è la seconda isola sarda ad aver concluso il piano di vaccinazione di massa in base all'accordo nazionale. "Un'opportunità che i cittadini di Carloforte hanno accolto con grande senso di responsabilità", dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas, esprimendo soddisfazione per il risultato della campagna di vaccinazione nell'Isola. "Abbiamo dato il nostro pieno sostegno - prosegue il presidente - a un progetto di buonsenso rivolto alle comunità che vivono nelle nostre isole e in tempi rapidi stiamo raggiungendo un traguardo importante grazie all'incessante lavoro del nostro sistema sanitario e alla sinergia fra le istituzioni e il mondo del volontariato". (segue) (Rsc)