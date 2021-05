© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della pandemia in Sardegna, l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu conferma che "il quadro epidemiologico continua a migliorare su tutto il territorio e ora più che mai siamo impegnati con ogni sforzo per raggiungere una nuova normalità. Servirà ancora la massima responsabilità da parte di tutti, ma la zona bianca non è un miraggio". (Rsc)