Campania: Borea (confcooperative), al via distretto alimentare di qualità per frutta in guscio

- "Il distretto agroalimentare di qualità (Daq), nato per lo sviluppo del comparto della frutta in guscio - è pienamente operativo. È stato sottoscritto l’atto costitutivo ed è stato nominato il consiglio direttivo. Al Daq aderiscono imprese attive nel comparto interessato, ma anche soggetti istituzionali, come organizzazioni datoriali, associazioni e il Gal gruppo di azione locale Irno-cavese Terra è vita". L'annuncio in una nota di Confcooperative Campania che si è definita "tra i principali sostenitori del processo aggregativo che nel tempo ha condotto alla costituzione del Daq". Il presidente Antonio Borea ha affermato: “La nostra organizzazione è stata fin dall’inizio fautrice del percorso che ha condotto cooperative, aziende e soggetti istituzionali alla nascita di Campania in guscio. Ci siamo impegnati per aggregare soggetti che da anni sono attivi nella coltivazione di nocciole, noci e simili e che lamentavano l’assenza di politiche aggregative dal basso. Il primo passo per superare questo gap è stata la creazione di un comitato promotore già nel 2020, il quale ha consentito di far conoscere tra loro le imprese e di fare sintesi tra le diverse necessità, fino alla nascita del distretto”. Borea ha concluso: "Il nostro ruolo come associazione che rappresenta il movimento cooperativo in Campania è soprattutto quello di unire, di mettere insieme le persone, le competenze, di generare connessioni e contaminazioni. Certamente spetterà alle singole imprese, alcune delle quali vere eccellenze del comparto frutta in guscio, cogliere il meglio dall’avvio del Daq, ma è nostro compito mettere gli imprenditori nelle condizioni di intercettare strade per la crescita e il miglioramento”. (Ren)