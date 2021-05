Incidente funivia: Uiltrasporti, cordoglio alle famiglie, ora fare chiarezza su cause (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le parti sociali hanno sempre messo al centro della discussione contrattuale il tema della sicurezza anche nel trasporto a fune. Il Ccnl di settore infatti mira a favorire la crescita in ogni luogo di lavoro della cultura della salute e sicurezza attraverso la sensibilizzazione di ciascun dipendente, l’utilizzo di idonei sistemi di gestione, le procedure operative e i programmi di formazione del personale con l’obiettivo comune del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e della tutela dell’ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio, ma occorre, evidentemente, uno sforzo ulteriore”, affermano i due segretari Uiltrasporti, secondo cui “non è più tollerabile che in questo Paese così tante persone continuino a perdere la vita per cause collegate al mancato rispetto delle norme di salute e sicurezza. È un’emergenza questa a cui, con tutta la forza e la determinazione possibile, a tutti i diversi livelli di responsabilità, bisogna porre immediatamente fine". (Com)