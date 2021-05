Napoli: domani alle 10 presentazione report attività Garante detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Domani alle ore 10 presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino si terrà la presentazione del rapporto annuale delle attività svolte dall'Ufficio del Garante delle persone detenute del Comune di Napoli nell'anno 2020 e nei primi mesi nel 2021". L'annuncio in una nota del Comune di Napoli: "Interverranno il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, l'assessore alle politiche del lavoro, innovazione e autonomia della città, Giovanni Pagano, il garante cittadino dei detenuti Pietro Ioia, oltre a Sara Romito e Sarah Meraviglia dell'Ufficio del garante, la presidente dell'associazione "Nessuno Tocchi Caino", Rita Bernardini, il Garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, il provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria della Campania, Antonio Fullone, la direttrice dell'Uiepe per la Campania, Claudia Nannola, il Presidente di "Antigone Campania", Luigi Romano, il Presidente della Camera penale di Napoli, Marco Campora". L'assessore comunale Giovanni Pagano ha affermato: "Il lavoro svolto dal Garante dei Detenuti restituisce una analisi dettagliata delle condizioni in cui versa il sistema carcerario locale, cercando di fornire spunti di riflessione e progettualità da condividere, affinché la vita delle persone private della libertà personale, ma anche quella delle loro famiglie, possa svolgersi con dignità e il periodo di rieducazione nonché il reinserimento delle stesse, laddove possibile, siano percorsi riabilitativi di empowerment e di effettiva emersione dal disagio".