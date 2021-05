Molise: "Il mio eroe sei tu", settimana conclusiva di concorso ideato da Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione della Giornata, verrà insignita l'Alta onorificenza di ambasciatore del Molise nel mondo a Francesca Colavita, biologa e ricercatrice molisana che ha isolato il genoma del virus. "Sono molto soddisfatto - ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone - della partecipazione del mondo scuola a questa iniziativa. Nel leggere e visionare gli elaborati ho provato forti emozioni, a conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, che noi adulti abbiamo tanto da imparare dai nostri figli, essi sono attenti osservatori dall'animo gentile che non perdono mai motivo per continuare a sperare e sognare, anche in periodi poco felici e sereni. Ciò è frutto della loro tenera età, della presenza e del sostegno delle loro famiglie, punti di riferimento fondamentali e fulcro di amore e bussola di valori, e dell'immancabile supporto del personale docente come guide indiscusse del percorso vita, che va al di là dell'insegnamento didattico. Gli insegnanti hanno il delicato compito di dover curare e far accrescere entusiasmo, curiosità, senso critico capacità di emozionare e di emozionarsi dei discenti, affinché possano sempre investirli in ogni loro azione, sogno e speranza. A tutti loro va il mio corale grazie". (Gru)