Incidente funivia: Uiltrasporti, cordoglio alle famiglie, ora fare chiarezza su cause

- La tragedia accaduta ieri sulla funivia Stresa-Mottarone, "nella quale hanno perso la vita quattordici persone e per la quale esprimiamo ancora una volta, come Uiltrasporti, il nostro più profondo cordoglio a tutte le famiglie coinvolte, necessita di chiarimenti immediati sulle cause che hanno determinato questo terribile evento e su eventuali responsabilità rispetto all’applicazione di tutte le norme di sicurezza che regolano il settore". Lo sottolineano il segretario generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, e il segretario nazionale, Paolo Fantappiè. “Questo terribile accadimento - proseguono - dimostra ancora una volta che la sicurezza nei trasporti e nel trasporto pubblico di persone in particolare, non può e non deve mai essere ignorata né sottovalutata poiché da essa dipende l’incolumità di moltissime famiglie, utenti, lavoratrici e lavoratori. In un settore come questo l’utilizzo alla massima efficienza di tutti i sistemi di sicurezza e il rigoroso rispetto delle norme di lavoro e di comportamento non possono essere una condotta occasionale ma un principio ferreo e inderogabile, così come il continuo investimento sulla manutenzione e sull’ammodernamento di infrastrutture e mezzi e sulla formazione del personale”, spiegano Tarlazzi e Fantappiè. (segue) (Com)