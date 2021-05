Covid: Abruzzo, da oggi al via campagna vaccinale prossimità per Comuni aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata oggi, a San Benedetto in Perillis (Aq), la "campagna vaccinale di prossimità", riservata ai piccoli e piccolissimi Comuni delle aree interne della regione Abruzzo. "Un esperimento che da assessore alle Aree interne - ha dichiarato l'assessore Guido Liris - ho condiviso sin dal primo momento, sostenendo con determinazione la proposta avanzata dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, presidente del Comitato ristretto dei sindaci. I team vaccinali militari non solo consentiranno ai residenti delle zone disagiate di vaccinarsi senza dover raggiunge gli hub di riferimento lontani diversi chilometri, ma di somministrare dosi a tappeto a tutta la popolazione, così come viene fatto per le isole minori d'Italia. Ringrazio, inoltre - ha concluso Liris - il commissario della Comunità montana Montagna dell'Aquila, Paolo Federico, il comando dei Carabinieri, l'Esercito e il dipartimento di Prevenzione della Asl". (Gru)