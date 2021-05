Campania: domani presentazione catalogo mostra itinerante su storia del femminismo e delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 11.30, in consiglio regionale, presso la sala Nassiriya, si terrà la conferenza stampa per presentare il catalogo della mostra itinerante "Fotografia di una Storia, femminismo e movimenti delle donne in Campania dal '68 ad oggi" promossa dal consiglio regionale della Campania, dall' Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne, dalla Commissione pari opportunità e dalla Consulta regionale femminile. Il catalogo raccoglie le foto della mostra che per due anni è stata esposta nei Comuni della Campania e alla Biblioteca nazionale di Napoli. L'annuncio in una nota del consiglio regionale campano. Alla conferenza stampa interverranno il presidente del Consiglio, Gennaro Oliviero, la vicepresidente, nonché delegata del Consiglio regionale per le pari opportunità e le politiche di genere, Loredana Raia, la presidente dell'Osservatorio contro la violenza sulle donne, Rosaria Bruno, la consigliera delegata alle pari opportunità della Regione, Rosetta D'Amelio, la delegata della Consulta regionale, Laura Capobianco, la Consigliera di Parità della Regione, Mimma Lomazzo, e la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Natalia Sanna. (segue) (Ren)