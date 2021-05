Sud: Carfagna, Agenzia coesione motore per battere disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per la coesione territoriale è "il motore di parte della spesa per il contrasto alle disuguaglianze territoriali". Lo dichiara su Twitter la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. "Oggi all'Agenzia per la coesione territoriale un incontro con il direttore generale e i dirigenti che governano la complessa macchina e le competenze della struttura", evidenzia la ministra, che aggiunge: "Ho trovato una squadra motivata ed efficiente". (Rin)