Scuola: ministero, con Piano estate arrivate 5.888 candidature per fondi Pon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da parte delle scuole c'è stata una partecipazione davvero importante - sottolinea il Ministro Patrizio Bianchi -. C'è voglia di ripartire e c'è voglia di farlo mettendo al centro le ragazze e i ragazzi. I fondi europei che abbiamo messo a disposizione in particolare per le aree più fragili del Paese possono essere utilizzati nei prossimi mesi per recuperare la socialità persa a causa dell'emergenza sanitaria, per potenziare competenze, per cominciare a costruire un ponte verso il prossimo anno. Stiamo lavorando intensamente per una scuola post-pandemia, più accogliente, inclusiva, affettuosa. Lavoriamo per un nuovo inizio. E ringrazio tutte le scuole, il personale, per l'impegno che stanno mettendo anche in questo nuovo capitolo". In particolare, con riferimento al bando Pon, le scuole hanno inviato progetti per attivare soprattutto moduli di potenziamento linguistico, di rafforzamento delle competenze di base, soprattutto in Italiano e nelle materie cosiddette Stem (materie scientifiche), moduli sul digitale. Il ministero sta accompagnando le scuole con appositi strumenti di supporto, dai webinar all'help desk. È stata inoltre predisposta una pagina web sempre aggiornata con le notizie, i materiali, la documentazione relativi al Piano estate. (Com)