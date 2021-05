Incidente funivia: Cirio al Regina Margherita, Eytan non ha danni cerebrali né agli organi interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono appena uscito dall’ospedale Regina Margherita. Le condizioni del piccolo Eytan ci danno tanta speranza. Non ci sono danni cerebrali, né agli organi interni. Oggi insieme all’Ambasciatore di Israele in Italia ho cercato di trasmettere tutto l’affetto del Piemonte ai nonni e alla zia di questo bimbo sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone. Eytan in ebraico significa “forte”. E in questo momento così buio, la tua forza è per noi luce. Siamo tutti con te Eytan". Così, sui social, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. (Rpi)