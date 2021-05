Covid: Stefani, indirizzare sanità verso modello con servizi territoriali, capillari e diffusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia "ha messo in luce l'esigenza di indirizzare le scelte in campo sanitario verso un modello sempre più orientato a servizi territoriali, capillari e diffusi". Lo dichiara su Facebook il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, che aggiunge: "In quest'ottica è ancora più urgente che alle persone con disabilità sia garantita un'attenzione puntuale. Per questo lavoriamo al fine di rendere effettivo il progetto di vita individuale, dove la persona deve diventare protagonista e i servizi devono essere ritagliati come un abito sartoriale sui suoi bisogni e desiderata". (Rin)